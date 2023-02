BRAGA, Jorge rispolvera la formazione migliore

Un solo ko nelle ultime nove gare, clamoroso, contro lo Sporting Lisbona per 5-0 a inizio mese. Una media-gol che in Primeira Liga si attesta a 2,25 reti a partita. Nonché unica squadra in grado di battere per due volte il Benfica. Basterebbe questo per capire la caratura dello Sporting Braga. Avere però la meglio della squadra di Jorge, terza in classifica in Portogallo, per la Fiorentina non sarà certo facile. Primo perché il momento di forma dei biancorossi è del tutto opposto rispetto a quello dei viola e poi perché il Braga nelle ultime sfide ha scelto di far riposare numerosi titolari. Nel successo di domenica sul Maritimo sono stati ben tre i giocatori lasciati dall’inizio in panchina con l’intento di farli arrivare più freschi all’appuntamento di oggi (il centrale Tormena, il terzino Siqueira e l’esterno Ricardo Horta) e tutti in casa Braga sono certi che dopo la delusione per l’eliminazione ai gironi dell’Europa League - dove i portoghesi si sono classificati terzi con 10 punti - la Conference possa rappresentare un traguardo accessibile per una squadra che dalla prossima stagione punterà a vincere per la prima volta il campionato.