BOVE, Stasera titolare in Under21. Comuzzo in tribuna

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto anche sulla nazionale Under21 che stasera sarà impegnata a Trieste nell'ultima gara del girone di qualificazione ad Euro2025. Agli azzurrini basterà non perdere contro l'Irlanda per staccare il pass per la rassegna continentale che si disputerà in Slovacchia. Per l'Italia non sarà una gara semplice, la sfida di andata contro i biancoverdi è state tra le più difficili di quelle affrontate nel girone dai ragazzi di Nunziata.

Per contrastare il centrocampo fisico degli irlandesi il Commissario Tecnico dovrebbe affidarsi a Prati davanti alla difesa con Fabbian e il viola Bove come mezzali. Secondo quanto riportato dalla rosea, nemmeno panchina per l'altro giocatore della Fiorentina in Under21, ovvero Pietro Comuzzo.