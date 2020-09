BIRAGHI, Pronto il rinnovo. E ACF cerca le alternative

È stato un grande inizio di stagione per Cristiano Biraghi e Repubblica lo sottolinea: migliore in campo, i complimenti di tutti e già domani il possibile rinnovo fino al 2024 con adeguamento. Meglio di così era difficile cominciare per l'esterno ex Inter. Gli assist per Kouame sono stati sempre i suoi, ce ha impressionato per la facilità con cui arrivava sul fondo e metteva in mezzo cross in quantità industriale. Mentre Biraghi si gode il suo momento, la Fiorentina resta in cerca di un'alternativa: salutati Dalbert e Terzic, Pellegrini è un nome che piace. Ma nel frattempo vengono monitorati anche profili come Barreca del Monaco e Sema del Watford.