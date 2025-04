Betis ostacolo duro, Chelsea ancora di più. Ma la Fiorentina deve credere al sogno europeo

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, riparte dalla vittoria della Fiorentina di giovedì sera, scrivendo che non c'è più tempo per pensare al protagonismo di Riera e ai dissidi con Palladino. I viola sono in semifinale di Conference per il terzo anno consecutivo e adesso hanno di fronte il Betis Siviglia, in una sfida che, visto l’andamento del secondo tempo con gli sloveni del Celje, decisamente più modesti, mette i brividi, ma se si guarda a quel che la Fiorentina ha fatto con le big del nostro campionato, battendole tutte, tranne il Napoli e il Bologna, fa ben sperare. Perché è con le grandi squadre che i viola danno il meglio.

Quella spagnola è una squadra forte e d'esperienza, anche se il tecnico Manuel Pellegrini deve già fare i conti con l’infortunio dell’ex Milan e Torino, Ricardo Rodriguez, che difficilmente riuscirà a recuperare per l’andata. Ha un mix di esperienza e gioventù e in questo quadro spicca il talento del diciannovenne Jesus Rodriguez. Ma in Conference anche il Betis ha sofferto, ottenendo il pass per gli ottavi solo superando (1-0) l’Helsinki all’ultima partita. E’ una sfida aperta. E la Fiorentina può giocarsela, poi ci sarebbe l'eventuale finalissima col Chelsea, ostacolo ancora più grande. Visto così l’atto finale della Conference è tosto. I londinesi giocheranno in semifinale col Djurgarden e sembrano davvero l'unica avversaria fuori portata. Ma in una finale secca tutto è possibile e vale sempre il discorso fatto prima: la Fiorentina davanti alle grandi squadra gioca in maniera diversa, non si fa schiacciare, riparte forte con gli esterni, Dodò e Gosens che a Siviglia ci saranno. E saranno un bel supporto per super Kean, il centravanti azzurro rilanciato da Palladino che ora fa davvero gola a mezza Europa.