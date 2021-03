BENEVENTO, Tifosi danno loro sostegno alla squadra

"Benevento, i tifosi danno il loro sostegno alla squadra". Questo il titolo che dedica il Corriere dello Sport alla squadra di Inzaghi al suo interno. "Lottate per chi non è presente, vincete per la vostra gente". Il contenuto dello striscione che campeggia da ieri pomeriggio davanti allo stadio Vigorito firmato dalla Curva Sud Benevento non lascia spazio ad interpretazioni e vede il pubblico cercare di spronare i proprio beniamini, come testimoniato da ciò che è stato scritto da loro sul proprio Blog: "Quando si vivono momenti così difficili, ogni tifoso è chiamato a stringersi ancora di più alla sua squadra". E così, prima di andare a soffrire davanti ai televisori, molti di loro, osservando i distanziamenti di norma, faranno sentire i loro cori dall'esterno.