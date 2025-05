Baiano su Gudmundsson: "Riscatto? Alla stessa cifra non trovi di meglio"

Intervistato dal Corriere Fiorenitno per commentare il rendimento di Moise Kean e Albert Gudmundsson, l'ex viola Ciccio Baiano ha parlato così del fatto che i due insieme non sono riusciti quasi mai ad incidere: "Sono due giocatori di valore, il problema è difficile da capire. I numeri dimostrano che Kean ha funzionato come non mai, per Gudmundsson credo che abbiano influito i problemi fisici.

Non credo sia colpa del modulo perché ne sono stati cambiati tre e uno deve sempre adattarsi al gioco". E sul possibile riscatto dell'islandese a fine stagione, Baiano ha aggiunto: "La Fiorentina ha già speso 7 milioni di prestito, cosa ci comprerebbe con la cifra che le resta da pagare, non certo di meglio. Gudmundsson è un talento, ha qualità, bisogna riscattarlo e dargli fiducia".