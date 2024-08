ATALANTA, 20 mln più Musso per Nico: Pradè rilancerà a 30

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nico Gonzalez ha aperto al trasferimento all'Atalanta, ma gradisce anche l'ipotesi Juventus. Gli scenari, ormai noti da giorni, vengono ripresi stamani da La Nazione, che scrive come gli intermediari siano all'opera da settimane per trovare una sistemazione. Le due strade però appaiono diverse: perché i bianconeri stanno vagliando un'offerta da poter recapitare a Firenze (dove si apprezza il profilo di McKennie), mentre i bergamaschi necessitano di cedere El Bila Touré per poter far spazio a Gonzalez.

In tutto ciò, spiega il quotidiano, può entrare in scena la carta Juan Musso. Palladino ha chiesto da tempo un nuovo portiere e i viola gradiscono l'argentino, finito alle spalle di Carnesecchi nelle gerarchie. L'Atalanta però lo valuta una decina di milioni, la Fiorentina un po' meno. Anche su questo oscilla la trattativa, che dovrebbe portare la Dea ad offrire 20 milioni più Musso per Nico Gonzalez. Offerta che probabilmente - aggiunge il giornale - Pradè riterrà bassa, volendo racimolare dal numero 10 almeno 30-35 milioni, esclusa la questione Musso.