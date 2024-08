ARTHUR, Juve disposta a collaborare, la situazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A centrocampo è sempre viva l'ipotesi Arthur per la Fiorentina, scrive stamani La Gazzetta dello Sport che fa il punto sul possibile ritorno del centrocampista brasiliano nella città che lo ha accolto ormai un anno fa e con cui si è concluso il rapporto dopo un anno di prestito. Il calciatore non è l'identikit perfetto per Palladino che cerca più un uomo "di sostanza, non un palleggiatore", come spiegato dallo stesso tecnico dopo la Conference League, ma potrebbe comunque fare al caso dei viola.

La formula sarebbe quella del prestito con l'ostacolo dell'ingaggio ancora da risolvere, visti i 5 milioni di euro a stagione previsti per Arthur. Dovrebbe esserci uno sforzo economico di tutte le parti ma dalla Juventus c'è disponibilità a coprire circa 1 milione di euro se il calciatore accettasse di ridursi una parte dell'ingaggio pur di tornare a Firenze, al resto penserebbe la Fiorentina.

LEGGI ANCHE: "ARTHUR NON È UNA SCELTA DI PALLADINO MA IL TEMPO STRINGE"