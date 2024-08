AMRABAT, Il centrocampista prenderà 4 mln dal Fenerbahce

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nell'ultimo giorno l'operazione in uscita più rilevante del mercato viola è stata quella di Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino, dopo aver giocato per oltre 120 minuti nel preliminare di ritorno contro la Puskas Akademia, saluta così Firenze e va al Fenerbahce di Josè Mourinho.

Come riporta La Repubblica-Firenze, per lui pronto un ricco contratto da quasi quattro milioni. Ai viola andranno due milioni per il prestito e tredici per il diritto di riscatto.