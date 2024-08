AMRABAT, Da sicuro esubero a titolare col Parma?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Le voci di mercato condizionano inevitabilmente le scelte di campo: è così per Palladino a Firenze, è lo stesso per gli altri tecnici in Italia e non solo. Ma l'allenatore della Fiorentina ha in mente solo Parma, dove debutterà sabato prossimo. Per questo, almeno per la trasferta del Tardini, il mercato sarà accantonato: secondo il Corriere Fiorentino infatti, prende sempre più corpo l’ipotesi che almeno alla prima di campionato, uno dei due posti in mezzo al campo sarà occupato da Sofyan Amrabat. Per lui resiste l’interesse di Fenerbahce e Galatasaray ma il marocchino, scrive il quotidiano fiorentino, non ne vuol sapere.

Aspetta il Manchester United e se non dovesse riaprirsi quella porta alla fine potrebbe davvero decidere di restare. Roba impensabile soltanto una decina di giorni fa ma così è, il mercato. Tutto (o niente) può succedere e, soprattutto, tutto può cambiare da un momento all’altro.