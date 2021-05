AMOROSO, Un punto per uno può accontentare tutti

Christian Amoroso, doppio ex di Fiorentina e Bologna, al Corriere di Bologna parla proprio della partita di domani del Dall'Ara: "Sono squadre quasi complementari. I viola hanno scoperto di avere in casa un bomber moderno e inatteso come Vlahovic che manca a Mihajlovic e i rossoblù possono contare sulla freschezza di tanti giovani interessanti che sono una bella base per il futuro a differenza di troppi veterani scelti dalla Fiorentina. Con una sconfitta i toscani rischiano di trovarsi nei guai, ma anche Mihajlovic vuole chiudere i conti con la salvezza prima possibile. Forse è la classica partita in cui un punto a testa può accontentare tutti, però mi aspetto una sfida combattuta".