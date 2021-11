ALVAREZ, C'è pure l'Inter: ecco la strategia del River

L’Inter continua a seguire Julian Alvarez. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri si sono ufficialmente iscritti alla corsa, ma la concorrenza è enorme per un attaccante che piace e non da ieri pure al Milan e Fiorentina. Enzo Francescoli, d.s. dei Millonarios, lo ha da tempo blindato con una clausola da 25 milioni e il suo agente, Fernando Hidalgo, tratta con le migliori cancellerie del Continente. Inoltre il River potrebbe farlo rinnovare di un altro anno (fino al 31 dicembre 2023) per permettere al club di trattare al rialzo.