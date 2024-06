ALTAFINI, Retegui un finalizzatore. Bravo non un fenomeno

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

Con la probabile titolarità dell'italo-argentino Mateo Retegui questa sera contro la Croazia, la Gazzetta dello Sport ha deciso di intervistare uno storico oriundo della nostra nazionale come Josè Altafini. L'ex attaccante del Milan ha parlato della Nazionale di Spalletti e ovviamente in modo particolare delle difficoltà del reparto offensivo. Queste le sue dichiarazioni su Retegui, obiettivo di mercato della Fiorentina per la prossima stagione: "Retegui è bravo, non un fenomeno. Il suo punto di forza? Sfrutta tutte le occasioni che ha, è un grande finalizzatore. Rispetto a Scamacca può avere meno pressioni. Forse collabora con il centrocampo in modo diverso, lo aiuta correndo e tornando molto.

Retegui si sacrifica tanto e questo per una squadra può essere importante. Però un centravanti non può passare 90 minuti a rincorrere gli avversari. Correre sì, ma non a vuoto. Una punta non può essere stanca, deve essere lucida quando arriva il momento di sfruttare una chance".