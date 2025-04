Adli da titolare a riserva: non se l'aspettava. In ballo c'è un riscatto da 10 milioni

Questa mattina La Nazione propone un approfondimento su Yacine Adli. Il centrocampista si era messo alle spalle le difficoltà iniziali con una porzione di stagione da intoccabile, poi dal 19 gennaio contro il Torino ha collezionato un’espulsione (e un gol) con la Lazio prima di fermarsi per infortunio alla caviglia in allenamento. Sembrava una banale distorsione che invece l’ha tenuto fuori a lungo. Ora che il peggio è passato c’è da fare i conti con una mediana titolare quasi intoccabile: di certo Adli non si aspettava di approcciarsi alla gara di ritorno col Milan da riserva. Anche perché in ballo c’è un riscatto da 10 milioni…