32 punti su 53 con Danilo Cataldi in campo dal 1': il Cagliari nel destino

Il Cagliari riporta alla mente di Danilo Cataldi i caotici giorni dopo il malore occorso a Bove. Perché - come sottolinea stamani Repubblica - quel gol decisivo all'andata al Franchi contro i sardi è rimasto nella storia di questa stagione, con quel bacio e il numero 4 indicato alla telecamera. Un girone dopo il Cagliari per Cataldi avrà un sapore meno sentimentale, passionale, ma sarà comunque l’ennesima partita in cui testimoniare la sua importanza nel centrocampo viola. Sì perché se la Fiorentina ha ripreso a camminare dopo le difficoltà invernali si deve molto al recupero totale del centrocampista, scrive il quotidiano.

Con Cataldi in campo dal primo minuto in campionato la Fiorentina ha collezionato 32 punti dei 53 complessivi, vincendo nove partite e pareggiandone cinque. Insomma un equilibratore che se nel girone di andata aveva trovato la quadra a fianco di Adli, adesso copre le spalle agli inserimenti di Mandragora e alle giocate di Fagioli, pur non disprezzando regia a due tocchi e verticalizzazioni per Kean, appena possibile. Poi c'è il ruolo da leader, evidente quando è sempre il primo a confrontarsi con lo staff per sistemare la squadra in campo. Ora non resta che tornare a un gol che manca proprio dalla partita d'andata contro il Cagliari.