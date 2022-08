ZIRONELLI A RFV, Ieri come noi a Madrid nel '90. Ora...

L'ex centrocampista della Fiorentina Mauro Zironelli, protagonista nel 1989-90 della grande cavalcata che portò la squadra viola in finale di Coppa Uefa persa contro la Juventus, ha parlato a Radio Firenze Viola per analizzare i principali temi di attualità legati alla squadra di Italiano, a cominciare dal passaggio del turno in Conference League: "Nel vedere la gara di ieri sera mi è tornata in mente la bella partita che facemmo nel '90 contro l'Atletico Madrid, al Calderon: quella dei viola in Olanda è stata una bellissima partita, con tanti cambi di fronte ed emozioni. Ma la Fiorentina ha meritato di passare il turno, la coppia dei centrali difensivi dei viola mi piace molto".

Cosa l'ha colpita della Fiorentina in questa fase?

"Sono contento che Italiano abbia voluto premiare nel ruolo di regista Amrabat, che si è dimostrato una scommessa vinta: in quel ruolo ha tutto per portare in alto questa squadra. Adesso arriva il Napoli che sarà la mina vagante della Serie A anche quest'anno... speriamo che come Baggio fece doppietta nel primo tempo al San Paolo, i viola possano fare altrettanto domenica".

Chi le è piaciuto ieri sera tra i viola?

"Mi ha sorpreso l'ingresso in campo di Nico Gonzalez, che è stato utile anche in fase difensiva... poi in attacco ha servito alcuni palloni preziosi. Ripeto, mi è piaciuto molto anche Amrabat che può fare ancora meglio".

Con che atteggiamento dovrà affrontare adesso la Fiorentina i gironi della Conference?

"Il popolo viola vivrà d'entusiasmo e l'atmosfera dell'Europa trasformerà tutti, dando carica anche alla squadra