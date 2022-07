ZE MARIA A RFV, Dodo mi piace molto. Su Cabral...

Zé Maria, ex terzino destro fra le altre di Inter e Parma, ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola:

Cosa pensa di Dodo?

"L'ho visto giocare in Ucraina e mi piace molto. è molto veloce e arriva spesso sul fondo. Può contribuire a migliorare quel ruolo che in tutte le squadre in Italia manca. Ricorda Cafù perché spinge molto e arriva spesso sul fondo, forse Dodo crossa meglio. Può essere una risorsa per Jovic con i suoi cross".

Lo vede più portato a offendere che a difendere?

"Si come tutti i brasiliani. Ci piace più attaccare che difendere. Italiano dovrà trovare un modo per farlo attaccare tranquillamente senza farlo preoccupare di difendere".

Può ricordare anche Zé Maria?

"Mi piace molto. Io sono molto critico perché avendo fatto quel ruolo so cosa serve".

Cosa pensa della difesa della Fiorentina?

"La reputo molto affidabile. I centrali hanno già fatto bene. Questo anno può crescere ancora di più tutta la squadra se arrivano gol da tutti".

Cosa pensa di Igor? è diventato un pilastro della difesa...

"È da vedere quale è l'obiettivo della viola, se la viola vuole arrivare in Europa e tenere i giocatori o vendere i giocatori una volta cresciuti. È da chiederlo al presidente".

Che viola si immagina l'anno prossimo?

"È la stessa situazione che ha vissuto la Roma. Senza una rosa grande ha vinto la Conference. Credo che la Fiorentina debba fare una cosa del genere. La viola può far bene in tutte le competizioni".

La Fiorentina può cullare il sogno Champions?

"Bisogna vedere quanti giocatori giocheranno il Mondiale. La sosta è molto lunga e il tempo di preparazione è maggiore. La viola se si organizza bene può fare belle cose perché ha un mister forte e una buona rosa. Tutto dipenderà dall'obiettivo della società".

Cabral come lo vede?

"È arrivato l'anno scorso. Ha giocato molte partite e fatto pochi gol. Si deve adattare ad una tattica diversa. Per noi brasiliani non è semplice e l'ho visto io direttamente. il campionato svizzero non è dello stesso livello e poi doveva sostituire Vlahovic. Ha tutto per migliorare e il dualismo con Jovic può fargli bene".

Jovic ha detto di voler fare 30 gol...

"Mi fanno impazzire i giocatori ambiziosi. è giusto che ragioni così, significa che è un vincente. Uno deve puntare sempre in alto. Se non saranno 30 saranno 20 ma saranno alla Fiorentina andranno più che bene. Rivelino diceva che tirava le punizioni un metro fuori per farle entrare in porta".