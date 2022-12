ZAURI A RFV, Viola può fare meglio dell'anno scorso

Luciano Zauri, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione “Palla al Centro”. Di seguito le sue dichiarazioni, a partire da Amrabat: “Il suo valore è venuto fuori, le sirene estere si stanno facendo sentire e questo ha un peso importante. Credo che a livello contrattuale, il giocatore abbia un po’ di potere dalla propria parte”.

Cosa manca alla Fiorentina?

“Innanzitutto, ritrovarsi a livello difensivo. In mezzo al campo si può fare meglio, anche per il cambio tattico, penso si debba ancora trovare la quadra a centrocampo”.

Aggiunge: “Sono mancati gli esterni, anche per infortuni abbastanza lunghi. La Fiorentina ha bisogno di esterni in palla dal punto di vista fisico. Penso che se così non fosse, si potrebbe anche pensare di andare a prendere qualcosa”.

È raggiungibile l’Europa attraverso il campionato?

“La Fiorentina può fare meglio dell’anno scorso. È un’ottima squadra, con giocatori molto forti, vedi Jovic. Se lui in primis dovesse fare qualche gol in più la Fiorentina può ripetere un ottimo campionato”.