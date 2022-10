ZANON A RFV, Jovic da doppia cifra, Amrabat inadatto

Il giornalista di DAZN e telecronista ieri pomeriggio al Picco di La Spezia Federico Zanon ha commentato così la vittoria della Fiorentina contro lo Spezia "La partita per Jovic è stata molto complicata ma ha fatto delle belle cose, un paio di aperture e movimenti da attaccante vero. Cabral ha caratteristiche diverse ma è entrato bene rispondendo presente, però è difficile fare un paragone tra i due vista la partita difficile. Credo Jovc arriverà in doppia cifra e sarà una buona notizia per i viola"

Su Italiano...

"L'atmosfera era caldissima, ogni tanto eccede anche. Italiano era consapevole di cosa lo aspettava, è stata un'esperienza molto difficile e spesso sono dovuti intervenire per spegnere la situazione incandescente, L'allenatore viola ha fatto un scelta ed è comprensibile la rabbia dei tifosi spezzini. Italiano ha capito che può giocare con il 4-2-3-1 ed essere più pericoloso. Jovic e Cabral insieme credo sia un opzione da usare in partita in corso.La Fiorentina soffre tremendamente gli inizi, anche ieri ha rischiati di andare sotto subito per colpa di errori banali. Questa vittoria dà morale ma ancora non sono usciti dal tunnel"

Su Amrabat...

"Ieri era in difficoltà, sono convinto che per il tipo di gioco di Italiano serva un giocatore differente, secondo me non va bene per Italiano perché ha altre qualità e caratteristiche, non può dare palleggio e ritmo. Alla Fiorentina manca ciò, Amrabat per me rimane un opzione B"

Su Terracciano...

"Terracciano è l'MVP della partita di ieri senza dubbio, mi aspettavo un rendimento del genere, spesso viene sottovalutato invece è un buon portiere, le prestazioni parlano per lui infatti non capisco perché la Fiorentina sia andata a comprare Gollini. I portieri se sono forti portano punti".

Cosa manca al centrocampo della Fiorentina?

"L'assenza di Torreira è pesantissima, quando manca un giocatore del genere bisogna cambiare tipo di gioco ma la Fiorentina continua con lo stesso tipo di gioco. Nel 4-2-3-1 sicuramente Maleh troverà poco spazio, penso vada preso un nuovo centrocampista, la vedo sfilacciata perché non c'è filtro per le caratteristiche dei giocatori, il centrocampo dà equilibrio, è fondamentale".