W.PEYOTE A RFV, Gol Barak momento bello ma domani...

Willie Peyote, cantante-rapper tifoso granata, è intervenuto a "Firenze in campo" su Radio Firenzeviola: per parlare della sfida di domani tra Torino e Fiorentina, da grande appassionato di calcio: "Guardo tutte le partite, anche le meno importanti. Il Toro ha fatto bene, peccato per i punti persi per strada alcuni con il Monza e il Napoli quando non ci hanno dato rigori. Non so se vale la pena andare in Europa con la squadra che verrà smantellata, ma Juric mi piace molto. Ho visto la partita della Fiorentina giovedì, avete due finali, scansatevi pure domani (ride, ndr).

Come è nata la passione per il Torino? "Con mio padre grande tifoso del Toro, a casa mia c'era l'embargo di qualsiasi prodotto sponsorizzato Juve ma poi ci sono stati episodi e personaggi come Giorgio Ferrini in cui mi ci rivedevo, più del Grande Torino. Ho guardato Zona Europa e sono contento di tutti e tre i risultati, ma a loro modo tutte le gare sono state belle. Il gol di Barak è stato un momento molto bello e vi invidio molto. Chi ha più chance? In gara secca tutti hanno possibilità ma l'Inter contro il City ha l'impresa più ardua poi conta il fattore fortuna. Che calciatore toglierei? Non so chi porterà Italiano, ma Bonaventura squalificato lo apprendo con piacere per la personalità che esprime". (intervista completa nel podcast in calce)