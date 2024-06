VITALE A RFV, Depay bel giocatore ma la vedo dura

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo, Pino Vitale, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" partendo dall'interesse viola per Depay: "Mi piacerebbe, chiaramente io vorrei due attaccanti, però Depay sarebbe un buon giocatore. Purtroppo non credo tocchi alla Fiorentina. Sarebbe un'operazione da almeno 20/25 milioni, ma bisogna considerare che alzerebbe la busta paga di quelli che vai a prendere. In altre parole, significherebbe alzare il livello: vorrebbe dire che la società vuole fare qualcosa di importante".

Le piacerebbe che Depay fosse affiancato da un altro acquisto?

"Lucca ha bisogno di crescere e può diventare lo Scamacca della situazione. Per come la penso io però credo sia inutile illudere la gente: sono dell'idea che la Fiorentina non vada verso quel tipo di calciatore. Penso anche che se la Viola prendesse Depay non prenderebbe Lucca".

