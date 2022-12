VIDEO FV, Corvino: "Ecco cosa dissi a Osvaldo a Torino"

Tra gli aneddoti raccontati da Pantaleo Corvino ce ne sono alcuni legati alle sue gare più belle in viola e ai suoi rapporti con Luca Toni e Osvaldo. Ecco cosa ha detto l'ex dirigente ai suoi due bomber: "Nei miei ricordi più belli, come prima metterei la prima partita in viola con la Sampdoria che viaggiava ad alti livelli vinta 2-1, che coincideva con il mio primo acquisto rilevante, cioè Toni, gli altri sono stati Vargas, Gilardino e Simeone. Aver speso 10 milioni per un giocatore, quando non sei abituato, mi spaventò e in quella partita ero molto spaventato. Mentre arrivava l'arbitro mi raccomandai a Luca e lui i rispose: "Stai tranquillo, quest'anno ti faccio divertire" e in effetti con 31 gol ha mantenuto le promesse. Poi ricordo lo scetticismo per Osvaldo e dunque la gara a Torino, quando entrò e a pochi minuti dalla fine sullo 0-0 il suo gol ci portò in Champions. Quando Prandelli lo chiamò io lo tenni fermo per un attimo minacciandolo di cederlo se non avesse segnato. E alla fine ci fu un abbraccio collettivo con lui e Prandelli. Poi ricordo la gara con il Liverpool, quando andammo a vincere il girone, l'ho vissuta in panchina preso completamente dal gioco in uno stadio con quella tifoseria, tanto che spingevo Vargas "vai vai vai", gli dicevo poi si inserì Gilardino".