VENTURATO A RFV, Anche in A Tessmann fa la differenza

L'allenatore Roberto Venturato è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di attualità viola a partire dal possibile acquisto di Tessmann dal Venezia (dove Venturato è passato da calciatore): "Tessmann è stato il giocatore che mi ha impressionato di più in B e può farlo anche in A perché ha le qualità tecniche giuste per farlo. Nel Venezia nel momento in cui è mancato per squalifica o per infortunio la squadra ne ha risentito sempre, perché per personalità e capacità di stare in campo fa la differenza. Ripeto l'ha fatta in B ma penso sia pronto anche per farla in A".

Ideale davanti alla difesa? "Anche nel Venezia giocavano con i due mediani, perciò è un ruolo che sa fare molto bene"

Biraghi come braccetto come lo vede? "Personalmente lo vedo come giocatore propositivo negli ultimi 30 metri anche se poi può adattarsi a braccetta ma per corsa e cross può dare di più alto a sinistra"

Come giudica l'acquisto di Kean? "Io ho un debole per lui, per me è molto importante e lo ritengo un acquisto rilevante. Non aver segnato la scorsa stagione è sicuramente un qualcosa che può accadere alle punte ma di gol gliene hanno annullati diversi, è sempre stato pericoloso ed ha dato molto alla Juventus. La scelta può portare a risultati concreti e a Firenze riuscirà a trovare equilibrio nel suo percorso di crescita, penso Firenze possa essere una piazza in cui esprimersi come qualità e come capacità realizzativa".