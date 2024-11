TRAMEZZANI A RFV, Kean più completo di Vlahovic

FirenzeViola.it

Il tecnico Paolo Tramezzani, ex tra le altre dell'Apoel Nicosia, è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante ' I tempi supplementari', iniziando da una considerazione su Moise Kean: "Sta crescendo tantissimo in un ambiente ideale per potersi esprimere. L'allenatore gli sta dando fiducia e lo sta mettendo nelle migliori condizioni per esprimersi. Lui però ci sta mettendo molto del suo perché ad oggi mi sembra molto più completo. E' un profilo che va considerato anche in prospettiva perché è ancora molto giovane. Paragoni con Vlahovic? Sono due giocatori molto diversi: Kean è più veloce nell'attaccare la profondità e nello smarcarsi nello stretto. In prospettiva può diventare più bravo di Vlahovic perché lo vedo più completo".

Che squadra è l'Apoel Nicosia?

"Negli ultimi 2/3 decenni è la squadra che ha vinto di più. Io trovai un bell'ambiente, in cui ci sono tante pressioni perché sono costretti a vincere. L'anno scorso hanno rivinto il titolo dopo 5 anni. In casa in passato hanno fatto grandi imprese e la Fiorentina troverà un ambiente passionale e molto carico, anche se i viola vista ultimamente sono molto superiori".

PER L'INTERVISTA COMPLETA ASCOLTA IL PODCAST