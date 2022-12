TOSTO A RFV, Viola non si può far scappare Amrabat

L'ex giocatore della Fiorentina Vittorio Tosto ha parlato a Radio FirenzeViola, durante la trasmissione Dodicesimo Uomo. Queste le sue parole su Amrabat: "Amrabat ha fatto partite con il Verona strabilianti. La Fiorentina fu brava a prenderlo poi il suo rendimento a Firenze può essere discutibile. Ma lui in Italia aveva dimostrato il suo valore. Giocar il Mondiale è una vetrina che si può considerare come un titolo in borsa e quello di Amrabat è salito. Ora bisogna valutare bene il suo futuro e bisogna dare merito a chi lo ha acquistato, adesso il suo valore di mercato è lievitato. Ora chi lo sa, potrebbe diventare anche campione del mondo. I giocatori bravi che raggiungono una certa valutazione a livello mondiale sarebbe bene non farseli scappare".

Difficile mantenere un over valutazione di Amrabat dopo questo Mondiale? "Bisogna capire se Amrabat può continuare a mantenere questo rendimento e se può diventare un leader importante anche in Serie A. Bisogna capire se Amrabat può ancora migliorare e far diventare grande la Fiorentina. Può far fare il salto di qualità? Se è un sì allora bisogna puntare su di lui, sennò se ha raggiunto il massimo della sua valutazione allora è giusto venderlo".

Marocco può arrivare in finale? "Le percentuali sono bassissime. Io avevo pronosticato la Francia come vincente. Poi nel calcio può succedere di tutto, le sorprese ci possono essere. Il Marocco fa male in contropiede e difende molto bene. Io la vedo dura che possa battere la Francia, ma poi si sa che basta poco per indirizzare una partita".

C'è un giocatore, tra gli sconosciuti del Mondiale, che può essere considerata la vera sorpresa? "Azzedine Ounahi del Marocco. Secondo me può essere la vera sorpresa e questo Mondiale può avere una vera svolta nella sua carriera e andare in una big importante".

Sull'attacco viola: "E' il reparto che più ha sofferto. I gol dell'anno scorso a livello numerico mancano. Un bomber che esplose come Vlahovic alla Fiorentina sta mancando. Nella storia della Fiorentina poi non è mai mancato un vero attaccante".

Su Sottil: "Con il padre abbiamo giocato insieme a Genova. I nostri figli sono cresciuti insieme. E' un ragazzo che ho visto crescere e mi sono permesso che la Fiorentina aveva un altro Chiesa nel settore giovanile, che era Riccardo. Era partito forte, stava diventando determinante. E' destinato a fare una grande carriera e penso che possa fare lo stesso percorso di Federico Chiesa".

Al centrocampo della Salernitna farebbe comodo Zurkowski? Al centrocampo della Salernitana manca un giocatore come Zurkowski. La Salernitana ha fatto una grande campagna acquisti, è stato molto bravo De Sanctis. So che stanno cercando una mezzala in mezzo al campo. La società è forte, Iervolino cerca e vuole giocatori giusti per fare il salto di qualità. Secondo me farà un ottimo mercato".

Su Vicario e Parisi: "Sono giocatori da Nazionale, che saranno in pianta stabile in azzurro. Stanno entrando con forza a livello nazionale, grazie proprio alle loro prestazioni. Vicario può dare del filo da torcere anche a Donnarumma. Parisi è un ottimo terzino che ha tutto difensivamente ma anche a livello offensivo. Non sono delle sorprese, ma sono delle certezze. Parisi è una certezza e secondo me su di lui può essere fatto un investimento tipo quello del Napoli su Di Lorenzo".