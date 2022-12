TOSTO A RFV, Serve cambio di marcia, anche sul mercato

Vittorio Tosto, ex difensore passato anche alla Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare della situazione dei viola, iniziando però con Nikola Milenkovic, difensore che nonostante le offerte delle scorse sessioni di mercato è rimasto a Firenze: "Parlando da tifosi è una fortuna aver tenuto un giocatore del genere, garantisce affidabilità in difesa. I periodi di alti e bassi ci stanno anche ad alti livelli. Allo stesso tempo dobbiamo ragionare anche razionalmente e capire quando è il momento giusto di portare a caso una plusvalenza importante. Tutti i giocatori sono vendibili, il classico motto della borsa e del mercato è "vendi e pentiti". Questo si può paragonare anche alla situazione di Amrabat, il giocatore è importante ma si deve comunque valutare un'eventuale cessione".

Che Fiorentina si aspetta nel 2023?

"Mi aspetto che cambi passo e mentalità, in generale che cambi molto. Voglio rivedere la Fiorentina dell'anno scorso e più brillante in fase offensiva, la fase che sta venendo meno. Fino ad oggi ha viaggiato a determinate marce, adesso deve alzare il ritmo. Obiettivi a lunga gittata è difficile porli. Da trent'anni sono in questo ambiente, ho fatto tante partite tra Serie A e B e tutte le volte che ci siamo posti obiettivi ben fissati non è andata bene. Bisogna proseguire per tappe, altrimenti alle prime difficoltà l'ambiente si deprime. Gli obiettivi non vanno dichiarati, vanno raggiunti. La Fiorentina ha un potenziale importante e potrebbe competere per un posto in Europa League, io poi simpatizzo sempre per la Viola e quindi parlo da tifoso".

A suo avviso serve un rinforzo in difesa?

"Penso di sì, anche a livello difensivo sta facendo meno rispetto le aspettative anche per le individualità che ha. Per avere una nuova marcia serve un rinforzo anche dietro, ma soprattutto in avanti".