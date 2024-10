TOSTO A RFV, Ai viola manca vittoria che svolti la stagione

FirenzeViola.it

L'ex viola Vittorio Tosto è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola amore mio": "Batistuta top 10 attaccanti della storia del calcio. Andando alla Roma ha vinto anche lo Scudetto, ma è alla Fiorentina che ha espresso il meglio. Mi fermavo con Mister Ranieri quando ero con la Primavera a fare i cross, Bati era bravo a fare anche i cross"

Vede nei calciatori di oggi la voglia di migliorarsi?

"Il calcio si è evoluto, in due anni cambia tutto. Oggi paragonare Kean a Bati non si può fare. Sono cambiati i metodi di allenamenti, c'è più intensità e meno spazi rispetto a venti anni fa. Il calciatore di base deve saper trattare il pallone, nel settore giovanile adesso vedono se un giocatore ha il passo e la gamba. Abbiamo fatto passare in secondo piano l'aspetto tecnico".

Ad Empoli come ha visto la Fiorentina?

"La Fiorentina non sta esprimendo tutto il suo potenziale che è tanto. Ha operato nel mercato acquistando giocatori importanti in diversi ruoli, ancora si devono amalgamare"

Come mai serve tutto questo tempo ai viola?

"La Fiorentina ha fatto intravedere il proprio potenziale. Nel calcio è difficile raggiungere il massimo del potenziale. Si può essere smentiti dalla sera alla mattina, non puoi mai sapere quando arriverà il momento giusto. Alla Fiorentina manca la svolta mentale, un risultato importante. Sono sicuro che i viola sbocceranno"

