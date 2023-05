TOSSANI A RFV, Italiano non lo vedo pronto per il Napoli

FirenzeViola.it

Michele Tossani a Radio FirenzeViola

Il noto match analyst Michele Tossani, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Social Club": "La Fiorentina spesso sviluppa con i tre dietro, bisogna veder come si evolve il match. Io penso che la partita la farà la Fiorentina e la squadra di Moyes ripartirà. In campionato quest'anno il West Ham ha fatto tanta fatica".

Italiano è il nuovo che avanza e Moyes la vecchia volpe?

"Anche Italiano sa leggere l'andamento della partita. Lui propone un calcio di palleggio e di possesso, è una novità. Moyes è vecchio stile, pensa a non prenderle e poi ripartire. Il West Ham valutava l'addio di Moyes a fine stagioene: il cammino europeo gli ha salvato la panchina".

Rice e Paqueta i due che fanno la differenza. Secondo lei la Fiorentina come li affronterà?

"Sono i due cardini della squadra. Rice è una delle ultime partite con il West Ham: è un giocatore fisico, forte di testa e molto tecnico. Metterci Bonaventura su di lui, può essere rischioso perché quando avanza ci sarebbe un mismatch fisico. Paquetà dopo averlo visto al Milan non pensavo potesse adattarsi così bene ai ritmi della Premier. È quello che tocca più palloni e gestisce il gioco. Penso che la Fiorentina gli affiancherà uno dei due mediani addosso".

Italiano con la Viola ha iniziato a guardare in avanti. Lei quanto lo ha visto cresciuto? E che ne pensa della possibile chiamata del Napoli? "Non credo che Italiano sia già pronto per il Napoli. È migliorato molto, ma nel suo gioco ci sono delle lacune da colmare, come la gestione della linea alta. Il calcio di Spalletti non è quello di Italiano e bisogna vedere come lo spogliatoio accoglie queste novità. Se arriva una chiamata comunque ci sarebbe da preoccuparsi dato che, quando la Fiorentina lo ha chiamato, nonostante avesse un contratto con lo Spezia, non si è fatto problemi a venire a Firenze".

Amrabat e Nico potrebbero non giocare per 14 giorni. È giusta questa scelta in vista della finale?

"Italiano deve capire bene la condizione psicofisica dei giocatori e scegliere quelli che devono giocare, quelli che devono riposare e quelli che devono fare qualche minuto. Sarà fondamentale capire chi ha bisogno di riposo e di quanto riposo. Quattordici giorni senza scendere in campo sono tanti, poi dipende dalle caratteristiche dei giocatori: alcuni hanno bisogno di riposare un po' di più e altri di meno. La partita con il Sassuolo è un'amichevole prima della partita vera e propria".