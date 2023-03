TEDESCHI A RFV, Lecite riflessioni su Nico. Amrabat...

FirenzeViola.it

L'agente ed intermediario di mercato Giulio Tedeschi è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Viola weekend".

Nico Gonzalez poteva fare qualcosa in più? Si aspetta una riflessione da parte della Fiorentina in estate?

"C'era stato un interesse del Leicester a gennaio, poi un giocatore come Nico deve rendere in modo dignitoso in una piazza come Firenze. E' chiaro ci siano delle riflessioni, in base alle sue prestazioni. Ad oggi con un Cabral che sta facendo bene e si sta ritagliando uno spazio importante, il pensiero di Nico in uscita potrebbe esserci. In Premier, in una squadra di medio livello, può starci, e la Viola può massimizzare dal punto di vista economico".

E' più sacrificabile di Amrabat?

"A me Amrabat piaceva come giocatore anche prima che arrivasse alla Fiorentina. Gli mancava un passaggio per dimostare di essere un grande calciatore. Anche lui a gennaio era stato cercato dal Barcellona, ma non poteva essere sostituito nel poco tempo a disposizione. Nel mercato estivo le possibilità si moltiplicano e magari il marocchino potrebbe andare in un'altra squadra meno blasonata. In ogni caso credo che essere diventato un punto fermo della nazionale lo aiuti. Può essere venduto bene. E' sostituibile, come Nico Gonzalez. Ad entrambi consiglio comunque di trovare una soluzione diversa e la Viola può monetizzare".

Prosegue: "La Viola ha dimostrato, tra alti e bassi, di avere un'idea tattica e un progetto. E' mancato un centravanti che sostuisse Vlahovic. Cabral ha fatto bene ma non benissimo. Serve un attaccante da 20 gol, che non abbia momenti di flessione. Non è facile da trovare, ma nella sua storia la Viola ne ha avuti. Gli attaccanti difficile da marcare sono quelli che mettono in difficoltà le difese avversarie. Serve altro, con tutto il bene e il rispetto per Cabral: questa è la priorità per una squadra che ambisce a posizioni di rilievo in classifica".

Ci sono attaccanti interessanti?

"Ce ne sono sicuramente. In Olanda ci sono tanti giovani interessanti, in particolare nel PSV e nell'Ajax. Giovani che già reggono una certa pressione e fanno un numero di gol importante. Guarderei in casa degli olandesi per il mercato".

Ci aspetta un monopolio Premier League sul mercato?

"Con il nuovo regolamento agenti si prevederà un tetto sulle commissioni fissato al 10% e questo mette gli agenti contro i club. In ogni caso porterebbe ad una riduzione delle commissioni, come la cessione di Haaland che portò nelle casse degli agenti delle cifre altissime. I grandi club prendono tanti soldi da altre fonti e poi si va a fare le pulci ai piccoli club. E' un sistema caotico che si cerca di modificare in meglio".

Al posto di Amrabat chi vedrebbe bene?

"Dopo il Mondiale ha fatto delle prestazioni anonime, però la Viola può dargli modo di crescere giocando in modo diverso da come faceva con il Marocco. Molto dipende dal club e dalle filosofie che si hanno, magari il prossimo anno parte forte e vale il doppio. La Fiorentina deve valorizzare il suo settore giovanile, deve avere coraggio, e in parte lo ha ma potrebbe fare di più".