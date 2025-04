RFV Taibi: "Nessuna mancanza di rispetto su Terracciano, sa che De Gea è stellare"

Massimo Taibi, ex portiere nonché attuale ds della Pistoiese, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro": "Io ho sempre difeso Terracciano perché lo ritengo un buon portiere. Ha avuto la "sfortuna" di trovarsi davanti uno dei migliori portieri al mondo come De Gea, che se viene confermato dall'allenatore è per avere più certezze. Palladino farà la scelta più logica".

Terracciano come può aver preso la panchina col Panathinaikos?

"Mi dicono che è un grande professionista. Chiaramente tutti hanno voglia di giocare e di non sedere in panchina. Ma da professionista lo può accettare: non è una mancanza di rispetto avendo un portiere stellare come De Gea. Quest'ultimo, forse, è il giocatore più forte della squadra. Poi a fine anno Terracciano farà le sue scelte".

Per un portiere com'è fare tanta panchina per poi ritrovarsi tra i pali una tantum?

"Io per un anno ho fatto il secondo per scelta tattica, poi quando toccava a me faticavo. Ma se ti prepari per quello, è fattibile. Poi l'episodio negativo ci sta. Dopodiché il confronto con De Gea è impari... la gente tende a rimarcare di più un errore di Terracciano".

