RFV Mutti: "Kean-Dzeko possono essere come Lukaku-Lautaro. Gud? 17 mln non sono noccioline"

Bortolo Mutti, ex allenatore, in diretta su Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento", ha preso la parola per parlare dell'arrivo di Edin Dzeko alla Fiorentina, in attesa di capire il futuro di Moise Kean: "Possono anche coesistere, sono due attaccanti molto importanti. Faccio riferimento a Lukaku e Lautaro, erano due centravanti molto "indipendenti", eppure giocarono insieme e risultarono incredibili come coppia. Sia nei gol ma anche nella disponibilità e sacrificio, non vedo perché Kean e Dzeko non possano esser proposti insieme. E credo che Pioli ci penserà: Kean, con un riferimento così fisico e bravo come Dzeko, potrebbe godere come successo con Lukaku all'Inter".

Gudmundsson continua a far riflettere a Firenze. Lei lo riscatterebbe?

"L'ho seguito, il giocatore è buono e duttile, sa fare la punta esterna e il trequartista. Pioli lo dovrà valutare in virtù della forza che deve dare alla sua rosa, decidendo se lo ritiene fondamentale o di seconda fascia. Nel secondo caso, un sacrificio sarebbe comprensibile. Però il profilo del calciatore è di buon livello, spetta al ds e all'allenatore la scelta, ma 17 milioni non sono noccioline e devi pensarci bene".