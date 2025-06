RFV Cagni promuove Dzeko: "Può fare il regista a Kean. Che ha tempo per andare in Arabia..."

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, nel corso de "I tempi supplementari", ha preso la parola Luigi Cagni, tecnico di lunga esperienza che si è espresso così su Edin Dzeko, nuovo attaccante della Fiorentina: "In riferimento a Modric mi esprimo a favore, e direi che per Dzeko si può dire la stessa cosa. È fortissimo, penso da sempre che sia uno degli attaccanti più forti d'Europa. Ha 39 anni, è vero, ma in certi ruoli puoi anche avere qualche anno in più degli altri: se sei un professionista non c'è problema".

È stato uno dei centravanti migliori degli ultimi dieci anni?

"Sicuramente sì, è anche il tipo di centravanti che piace a me, quello che si muove. Poi è cambiato il calcio. Può giocare con Kean? Certo, gli può girare intorno facendo per il regista, oltre a segnare perché sa segnare esattamente come Kean. L'unico problema che ha avuto Dzeko alle volte è in carriera è stata la continuità, ma quando hai un fisico del genere ci può stare".

Fosse in Kean, come si rifiutano 15 milioni di euro a stagione dall'Arabia?

"Si dice di no perché il calcio è una professione e una passione, e dopo un campionato eccezionale ed esser diventato il titolare della Nazionale, devi rimanere qua. Poi i soldi li prenderai, mi viene da ridere a parlare di certe cose...".