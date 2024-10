T. CORSI A RFV, Adli esclude Cataldi. Punterei sul francese

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervenuto nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, Tito Corsi ha parlato del momento di Yacine Adli e del suo futuro: "Secondo me Adli è molto forte e lo ha dimostrato anche l'anno scorso. Spero la Fiorentina lo possa riscattare. Fossi il Milan l'avrei tenuto, ma questo succede nelle big, è successo a loro anche a De Ketelaere. La valutazione economica su di lui e sul suo riscatto (ndr: fissato 13 milioni) per me è adatta, anche perché il ragazzo è adatto a questa squadra. Posso dire solo cose positive su di lui. Io consiglierei il riscatto".

E su Danilo Cataldi, altro calciatore preso in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni: "L'uno esclude l'altro. O Adli o Cataldi, non li vedo bene a giocare insieme. Poi hanno età diverse, Cataldi ha trent'anni, l'altro, Adli, è del 2000, 24 anni l'età in cui si matura".

Tito Corsi ha detto la sua anche sulla strategia dei viola, i tanti prestiti con diritto di riscatto stipulati in estate: "Concettualmente questo è interessante, perché hai un anno di tempo per valutarli nel tuo contesto. Avendo del tempo per giudicarli puoi farti un'idea di quanto un calciatore può darti".