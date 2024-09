T. CORSI A RFV, Adli è molto forte: al Milan determinava

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Tito Corsi, ex dirigente della Fiorentina, ai microfoni di Radio FirenzeViola - durante "Garrisca al Vento" - si è espresso così sugli ultimi colpi di mercato viola: "A me pare che sia stata fatta una scelta giusta l'ultimo giorno. Moreno sicuramente ha una statura utile alla difesa, Adli e Gosens invece sono pronti. Specie il tedesco l'ha dimostrato già col Monza, è un acquisto giusto".

Prosegue: "Un tempo i tecnici dicevano: 'A me danno i giocatori, io li alleno'. Poi io ho sempre avuto grandi colloqui con gli allenatori, ma devono solo scegliere le caratteristiche dei giocatori che vogliono. Poi, qualsiasi sia il nome che arriva, se combacia con le caratteristiche va bene così. Adli? Per me è molto forte, quando entrava nel Milan determinava. Gosens invece non c'è bisogno di presentarlo. E Kean si sta adattando benissimo, facendo reparto e ricevendo la palla anche sull'esterno: ciò dà dinamismo anche al gioco di Palladino".

