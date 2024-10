STOVINI A RFV, Viola confermi cambio passo. Su Comuzzo...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore del Lecce (tra le altre) Lorenzo Stovini è intervenuto a "Palla al centro" a Radio FirenzeViola per parlare della sfida di domenica: "Sarà una partita difficile per tutte e due le squadre ma se la Fiorentina giocherà da Fiorentina non ci saranno problemi per i viola. Il Lecce è una squadra che lotta per salvarsi ed è normale che attraversi delle difficoltà dopo che era partita bene".

Fiorentina ha sempre difficoltà proprio con le piccole, cosa si aspetta? "Mi aspetto che la Fiorentina confermi il cambio di marcia e di mentalità visto con il Milan. L'allenatore è stato intelligente a cambiare ed ha trovato la quadra giusta"

La difesa a quattro funziona? "E' un giusto modulo anche se Palladino riproporrà sicuramente anche quella a tre ma ora è giusto rimanere a quattro, gli interpreti sta facendo bene, Comuzzo soprattutto"

Chi le ricorda Comuzzo? "E' troppo presto, non riesco a fare paragoni ancora. Se somiglia a Vierchowod? Andiamoci piano, vediamo se continua così, con atteggiamento e testa giusta diventerà un giocatore importante".

Krstovic può essere pronto per una big? "E' un buon giocatore, l'uomo di punta. Possa anche far bene in una squadra che gioca l'Europa. Come vice Kean? A parte il costo, è titolare al Lecce e non avrebbe motivo di fare la riserva altrove".