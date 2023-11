STOVINI A RFV, Difesa da sistemare. E sul modulo...

FirenzeViola.it

Lorenzo Stovini a Radio FirenzeViola

L'ex difensore di Catania ed Empoli tra le altre, Lorenzo Stovini, è intervenuto a "Viola amore mio" a Radio FirenzeViola per parlare di attualità viola e in particolare della difesa: "Alcuni torneranno tardi ma dovranno fare per forza gli straordinari e credo che Italiano abbia già pensato a sistemare la difesa contro un Milan sempre forte nonostante le assenze. Il gioco di Italiano espone ai rischi la difesa ma ho visto molti errori dei singoli, di concentrazione ed altro, e deve essere corretto questo".

Che ne pensa del modulo ad albero di Natale? "E' una modifica che può essere fatta perché con il modulo attuale le punte sono sacrificate e magari quel modulo può valorizzarli. Ogni allenatore ha un suo credo e quello di Italiano finora ha dato frutti, peccato per il ko conl'Empoli ma alla fine devono svegliarsi le punte"

Champions? "Sarà difficile ma ci voglio credere perché ogni volta che attacchiamo ho la sensazione che possiamo fare gol, la stessa sensazione però ce l'ho dietro perciò bisogna aggiustarsi dietro. Scegliere? Ragionando partita per partita su chi deve giocare volta per volta e gestendo bene la situazione possiamo andare avanti come lo scorso anno"

Parisi può ripetersi a destra; è difficile adattarsi? "Il ruolo resta quello, Parisi ha dimostrato di poterci stare, nonostante qualche passaggio a vuoto ma un giocatore di serie A può giocare anche a piede invertito"

