SPECIALE A RFV, Non dobbiamo sbagliare il play. Pessina...

Il giornalista di La7 Luca Speciale è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per analizzare le tematiche principali di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dalla mancanza di un leader nella Fiorentina: "Penso che ci voglia un leader in campo. Il leader morale è diverso dal leader tecnico. Molte volte queste due figure non coincidono. In genere sarebbe meglio fosse italiano anche per la comunicazione con l'arbitro. Però ecco io penso che l'allenatore ne abbia bisogno".

Su Palladino

"Sta cercando di non sbagliare il play che è l'elemento fondamentale di questa campagna acquisti. Quella di Valentini è un'operazione almeno sulla carta azzeccata. A me però interessa molto il centrocampo perché alla lunga i campionati e i tornei li porti a casa con una mediana solida e di qualità. Tutto poi funziona di conseguenza. Al di là di Bianco che dovrà maturare, il pensiero va a giocatori come Pessina che nel Monza è servito molto a Palladino in quella posizione".

Pessina o Colpani?

"Lo dirà Palladino. Penso risponda Pessina perché ha avuto un ruolo di equilibratore. Non dobbiamo sbagliare quel giocatore, quell'acquisto, perché ti cambia la stagione"

