SPECIALE A RFV, Berardi? La Stone non rifarebbe Basic Instinct

Domenico Berardi è tema di discussione a Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Palla al Centro" in cui è intervenuto il giornalista Luca Speciale: "Credo non sia una priorità al momento - afferma - ma siccome i grandi amori fanno giri immensi e poi ritornano siamo magari dentro questo tipo di caso. Non è che sia un giocatore che non mi piace ma non mi piace riproporre cose passate come Sharon Stone non rifarebbe "Basic Instinct" ma quando lo ha fatto lo ha fatto molto bene".

La partita di Parma? "Questo calcio di agosto va analizzato senza tracciare giudizi, è un cantiere aperto e c'è da lavorare molto soprattutto alla Fiorentina dove il lavoro di Palladino è stato fatto senza tanti interpreti di quell'idea di gioco. Dovranno recuperare e capire cosa vuole l'allenatore e quel tipo di ritardo si vede anche sul campo. Però non dispero e rispetto agli anni passati vedo un tasso di qulità più alto nelle scelte di mercato e qualcosa di più mirato nel farle, accontentando di più il tecnico forse e dunque sono tendente all'ottimismo".

