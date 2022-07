SELLA A RFV, Jovic può esplodere con Italiano

L'ex viola ed allenatore Ezio Sella ha parlato di Fiorentina e di mercato a Radio Firenzeviola. Ecco le sue parole:



Idea su Dybala alla Roma? "In tempi non sospetti dissi che con l'atrrivo di Lukaku l'Inter non avrebbe preso Dybala e ho creduto potesse venire alla Roma che con il suo arrivo alza necessariamente l'asticella. Con il centrocampista Rinaldo del Psg farebbe veramente il salto di qualità"



L'ex viola Mancini leader dopo il rinnovo? "Si, è arrivato il momento giusto di fare il salto sotto l'aspetto tecnico e caratteriale e sono sicuro che ci riuscirà".



A Roma cosa si punta anche lo scudetto? "Roma è una città umorale, con l'arrivo di Mou, la Conference ed ora Dybala hanno acceso l'entusiasmo ma la società sta parlando poco e lavorando molto e chissà che l'obiettivo non sia alto"



Italiano può pagare uno scotto da pagare con il doppio impegno? "Credo che lui abbia tutte le qualità per affrontare questo torneo europeo perché il mercato della Fiorentina è importante, con giocatore di esperienza internazionale. La Fiorentina ora ha una rosa importante e Italiano saprà gestirla per affrontare il doppio binario. Lui è propositivo e quando trasmetti questo atteggiamento alla squadra è importante e il livello in Conference non è superiore".



Che pensa di Jovic? "Il colpo Jovic è importante perché ha grandi qualità che ancora non è riuscito ad esprimere al massimo. Con Italiano può veramente esplodere e far vedere le sue qualità. Ora è arrivato il suo momento, per far vedere quanto è forte".



Torreira out, Mandragora in è positivo? A me dispiace che sia andato via, lo ritengo importante ma Mandragora ha tutte le caratteristiche per sostituirlo e ha qualcosa in più fisicamente e nella fase difensiva. Può trovare la consacrazione nella Fiorentina e ai viola serviva uno che facesse le due fasi in mezzo al campo".



Veretout è ad un punto morto della carriera? "A me in realtà piace, quando si è ambientato ha fatto bene. Le difficioltà le avute solo ora. Ma io uno come Veretout lo vorrei sempre e non so perché quest'anno non ha reso, ma per me è importante".



Come vive Cabral il duello con Jovic secondo lei? Spero lo viva nel momento giusto. Giocarsi il posto con Jovic dovrebbe essere uno stimolo in più poi è qui ormai da tempo e inizia la preparazione già con i viola perciò deve pensare a quello e viverla bene"



Come vede l'Atalanta? "L'Atalanta ha cominciato a perdere colpi perdendo giocatori importanti da Gomez in poi che l'avevano portata a giocarsi la Champions. Senza quella qualità cercherà di ricostruire un ciclo e a Bergamo sono bravi a farlo e Gasperini poi è bravo a tirare fuori il meglio".



Corsa viola sulla Lazio? "La Fiorentina deve puntare ad un obiettivo il più alto possibile e debba avere ambizioni come ha fatto capire Italiano".

Operazioni che spostatno gli equilibri? Lukaku e Dybala invece la Juve pur con acquisti importanti deve sistemare ancora qualcosa"



Cosa farebbe al posto di Milenkovic? Io sceglierei la Fiorentina tutta la vita ed esserne leader, che in fondo sta cercando di creare un ciclo e dunque resterei"