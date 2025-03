Segui la conferenza di Raffaele Palladino su Radio FirenzeViola!

Prosegue il palinsesto odierno di Radio FirenzeViola. Alle 15, all'interno di Palla al Centro, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, potrete seguire la conferenza di Raffaele Palladino live dal Viola Park. Oltre al tecnico della Fiorentina, alla vigilia della sfida di Conference contro il Panathinaikos, parlerà anche un tesserato dei viola. Tutte le parole di Palladino e del calciatore viola le troverete anche qui, su FirenzeViola.it, sotto forma di diretta testuale. La nostra programmazione poi continuerà: dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci sarà Giulio Dini per "Scanner". Alle 17:00 poi spazio a Giacomo Galassi, Chiara Andrea Bevilacqua e Celeste Pin per "Garrisca al Vento", in diretta fino alle 19:00, in uno spazio in cui potrete seguire anche la conferenza del tecnico del Panathinaikos Rui Vitoria. In chiusura "Colpi d'Ala" con Alberto Di Chiara fino alle 20:00.

