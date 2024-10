SCOPR. COMUZZO A RFV: "Sarà un Nazionale. Per temperamento ricorda Vierchowod"

Vittorio Fioretti, ds e scopritore di Pietro Comuzzo, ha parlato a "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola: "Ero convinto già due anni fa delle sue potenzialità. Lo portai da Corvino che mi disse di parlare col professor Vergine. Anche ieri sera ha dimostrato le sue qualità, ma deve ancora migliorare tanto: ha tutta la volontà e la forza per diventare uno dei difensori più importanti in Italia".

Ieri aveva anche dei clienti difficili da controllare.

"Certo, Morata e Abraham. Comuzzo è giovane ma sta crescendo giorno per giorno: fidatevi, lo vedrete anche in Nazionale. Quando lo vidi ragazzino dissi 'se questo non diventa giocatore, vuol dire che io nel calcio non ho capito niente'...".

Crede ancora che possa ricordare Vierchowod?

"Sì perché ha temperamento e velocità. E quando si sentirà ancora più sicuro del fatto suo, vedrete che verrà fuori un grande giocatore. La Fiorentina ha fatto un grosso investimento su di lui e vedrete che ne trarrà grandi soddisfazioni".

