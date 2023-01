SCHWOCH A RFV, Alla Viola ci vuole uno alla Simeone

L'ex Torino, oggi commentatore televisivo, Stefan Schwoch, ha parlato a Radio Firenzeviola nel pomeriggio: "Se vuoi provare a fare qualcosa di buono in questa stagione Italiano deve trovare una soluzione per fare gol con continuità. Cosa manca? Partiamo dai numeri: quando hanno fatto 15 gol Jovic e Cabral l'ultima volta? Non ci sono attaccanti che hanno fatto 20 gol all'anno, non te li puoi inventare. Con Vlahovic la Fiorentina sviluppava il gioco e poi lo finalizzava. Se mi chiedete cosa serve, rispondo: un finalizzatore. Uno alla Simeone, che a Firenze ci è già stato".

Cosa temere di questo Torino?

"L'aggressività che propone ogni partita. Juric non ha un giocatore che prevale sugli altri ma sta ottenendo risultati importanti. Il Torino dà sempre fastidio".

Italiano e Juric paragonabili?

"Non li vedo così simili. Uno gioca uomo contro uomo, con una squadra aggressiva. La Fiorentina si affida più al proprio gioco, cercando il gol avvolgendo gli avversari. La Viola è più bella da vedere, il Torino più pragmatico".