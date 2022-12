SABAU A RFV, Rapid sarà motivato. Mutu? È cambiato

Ioan Ovidiu Sabău, ex centrocampista che ha militato in Serie A e nella Nazionale rumena, ha parlato a Radio FirenzeViola alla vigilia del triangolare che aspetta la Fiorentina in Romania: "Al Rapid ho giocato quattro anni, come società e tifosi è una delle migliori in Romania. Adesso hanno il nuovo stadio, sono ben organizzati. Anche con la venuta di Mutu le cose sono ben cambiate. Lui ha bisogno di tempo per farsi capire, per fare esperienza. E' cambiato, è più serio e ha una buona immagine".

Tra gli ex viola rumeni, in Serie A, milita Tatarusanu.

"Tatarusanu sono stato io a prenderlo in Serie C, è proprio una brava persona".

Cosa deve aspettarsi la Fiorentina dalla gara col Rapid Bucarest?

"Dipende da come la Viola approccia la partita. Se gioca con la prima squadra o meno, il Rapid ha giocatori giovani, per adesso però non ce ne sono che possono mettere in difficoltà la Fiorentina. Il Rapid sarà motivato".

Sarà una bella vetrina per i rumeni.

"Sì, anche per i giornalisti che ne parlano molto. E questo carica. Anche io da giovane giocavo con queste squadre ed ero molto motivato. Uno ha voglia di fare una buona impressione".