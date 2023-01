RUBINO A RFV, Kayodé il più pronto. E Pierozzi...

Raffaele Rubino, ex calciatore e oggi ds nonché grande conoscitore della Serie C, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola: "Il lavoro di un tecnico nel settore giovanile non è mai semplice perché non si ha sempre la stessa qualità egli anni. Bisogna essere fortunati, sta di fatto che lo dicono i numeri: la Fiorentina arriva sempre in fondo nelle coppe quindi va dato merito al lavoro di Aquilani. Arrivare ai trofei è bello e aumenta il valore del settore giovanile, però il passo per vedere i giocatori in prima squadra deve essere breve".

Chi le piace di più dei ragazzi viola?

"Per struttura fisica direi Kayodé, Martinelli invece non lo nomino perché è troppo giovane e deve ancora fare il suo percorso. Però sono tutti di valore: bisogna solo dargli spazio".

Di Amatucci cosa pensa?

"Ricorda un po' Pizarro: ha dinamicità e buona gestione tecnica. Può avere il senso del gioco di Pizarro però gli va data opportunità, possono essere un bene per la proprietà".

I giovani in Italia?

"Il calcio cambia di anno in anno. Ora si parla sempre di Empoli ed Atalanta che hanno cultura calcistica che porta dentro tanti ragazzi, ma il calcio cambia. Bisogna avere più coraggio o più progettualità".

E gli attaccanti giovani della Fiorentina?

"Toci già da anni è in Primavera e ha dimostrato il suo valore e la sua fisicità. Gli va data una chance, così come a Sene che ha giocato un po' meno ma ha dimostrato di saper fare tanti gol".

Tra i migliori talenti in Italia c'è anche suo figlio, Tommaso.

"Ovviamente fa piacere vedere mio figlio giudicato in maniera positiva ma non vuol dire nulla, bisogna vedere come andrà la sua carriera".

Il settore giovanile viola in generale?

"Ce ne sono tanti in giro per l'Italia cresciuti a Firenze. Ora rientreranno alla base e la Fiorentina avrà un valore aggiunto. Così quelli del gruppo di Aquilani dovranno dimostrare tutto il loro valore".

Pierozzi della Reggina pronto per la Fiorentina?

"Penso che abbia fatto un percorso adeguato. In C ha fatto molto bene e uguale in B: gioca sempre ed è un dato di fatto che la Reggina sta facendo bene. Se gioca lì vuol dire che sta rendendo al massimo. La Fiorentina ha un valore importante su cui puntare".