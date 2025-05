RFV Roggi: "Con il Gudmundsson di Genoa, la Fiorentina avrebbe avuto qualche punto in più"

Nel corso di "Garrisca al Vento" su Radio FirenzeViola è intervenuto l'ex Fiorentina e procuratore, Moreno Roggi. Queste le sue parole sul finale di stagione della Fiorentina e qualche commento sui singoli: "Da Comuzzo, dopo il grande exploit che ha avuto, non si capisce come mai giochi così poco. Da Gudmundsson mi aspetto molto di più. Se quest'anno avessimo avuto il Gudmundsson di Genoa, 4-5 punti in più ce li avrebbe portati. Con le piccole abbiamo sbagliato molto, lasciato tanti punti per strada. Con le grandi abbiamo fatto dei buoni risultati. Questa però altalenanza di rendimento è da studiare. La rosa della Fiorentina è importante, tanti giocatori non hanno reso per le qualità che hanno. Zaniolo ad esempio è uno di questi. Io non butterei via tutto. Tendenzialmente poi sembra tutto da rifare, il troppo amore ti porta a fare certe considerazioni. Però bisogna ragionare a sangue freddo e ripartire. L'unica cosa che abbiamo toppato è stata la gara di Siviglia con il Betis. Laggiù la Fiorentina non è riuscita ad esprimersi".

