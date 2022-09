ROGGI A RFV, Rientro difficile per Nico. Su Batistuta...

Nel corso della giornata, tra i tanti ospiti intervenuti a RadioFirenzeViola, ha rilasciato la propria opinione anche Matteo Roggi, noto procuratore calcistico a livello nazionale. Temi principali la prossima partita della Fiorentina contro la squadra di Gasperini e la possibile entrata in società di Batistuta. Queste le sue parole: "Contro l'Atalanta sarà un buon banco di prova per la Fiorentina. Ci sono tutti i presupposti per dare un cambio di tendenza a questa stagione".

Sul modulo che soluzione si aspetta?

"Partita complicata, soprattutto perché alcuni giocatori importanti torneranno in queste ore dalle proprie nazionali, Nico Gonzalez su tutti visto il fuso orario. Italiano deciderà in base agli uomini che avrà a disposizione la miglior disposizione tattica".

Vsto il rendimento di Jovic e Cabral guarderebbe sul mercato?

"No, direi a loro di farsi forza e di continuare ad impegnarsi. Un esempio ne è Toni, che dopo le prime difficoltà iniziali si è sbloccato definitivamente".

La sua opinione sulle parole di Batistuta?

"Batistuta a Firenze è riempito d'affetto e viceversa, normale che nutra il desiderio di entrare in questa società che possiede grandi progetti per il futuro. Qualunque ex giocatore lo farebbe".

Conoscendo la proprietà ci sarà posto per il Re Leone?

"Al netto di tutto, ho un po' imparato a conoscere questa società, e se Batistuta dovesse rivelarsi un asset positivo per il lavoro della Fiorentina non farei fatica a vederlo in società".

Il suo pronostico per Atalanta-Fiorentina?

"Non vorrei passare da gufo, ma spero che la Fiorentina riesca a fare del proprio meglio. Mi giocherei il 2 fisso":