ROGGI A RFV, Non credo che cambierà niente su Italiano

Moreno Roggi a Radio FirenzeViola

L'ex viola e procuratore, Moreno Roggi è intervenuto a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola per commentare l'attualità della Fiorentina: "Non è detto che Italiano rimanga anche se è successo quello che è successo. Se la cosa era in discussione prima, rimane in discussione anche adesso".

Come crede verranno gestite adesso le competizioni?

"Bisogna giocarci tutto. Non è il tempo per pensare a cosa puntare e a cosa no. La Fiorentina cercherà di raggiungere ogni obiettivo senza trascurarne nessuno".

Come vede questo Milan?

"Il Milan rimane una grande squadra, direi la prima delle seconde. Pioli è bravissimo, anche se magari non proprio tutto il gruppo è all'altezza del grande Milan di un tempo. Leao è un gran giocatore ma deve fare gol, mancano le sue reti. Un solo giocatore, alle volte, può cambiare gli equilibri della squadra intera".

