RITORNI A RFV, Mike ora è al 100%. La Premier c'è ma...

Andrea Ritorni a Radio FirenzeViola

Andrea Ritorni, capo scouting della VigoGlobalSport e scopritore di Michael Kayode, è intervenuto oggi a Viola Amore Mio sulle frequenze di Radio FirenzeViola. Ecco le sue parole sul numero 33 della Fiorentina, alla luce del primo gol segnato in Serie A ieri contro la Lazio dal classe 2004: "Ci siamo sentiti ieri sera in tarda serata: sono contento per Mike perché se lo merita. Ha avuto un brutto infortunio che lo ha tenuto fuori e non era facile tornare ad inserirsi nel gruppo. Adesso lo posso dire, è al 100%: sta bene atleticamente e mentalmente. Ha annullato due giocatori di grande spessore ed è pure riuscito a fare gol. Peraltro la rete è bella perché c'è da sottolineare la sua accelerazione oltre al gol: sembrava un Frecciarossa quando ha recuperato il pallone e poi è scattato in area. Lui ama i tifosi viola ma come gli ha detto mister Italiano deve stare con i piedi per terra: lui lo sa".

Michael sogna la convocazione in Nazionale?

"Sono contento che Kayo abbia fatto questa prestazione proprio davanti al vice ct. Ha acquisito una grande personalità, quasi da veterano. Una chiamata della Nazionale potrebbe solamente completare il puzzle della sua stagione. Michael la sogna quotidianamente questa telefonata..."

Su di lui ci sono ancora gli occhi della Premier?

"Sì, ma la Fiorentina non si deve preoccupare. C'è un contratto che parla per lui: Michael poi sta bene con questa società e in questa squadra. Certo, svariate squadre di Premier lo seguono e lo hanno seguito ma questo è normale, fa parte del calcio e della vita. La Fiorentina però lo ha blindato con un bel contratto e con tanti bonus: pensiamo a far bene adesso e in futuro per la maglia viola".