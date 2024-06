RITORNI A RFV, Kayode? Estate calda sul mercato

FirenzeViola.it

Andrea Ritorni, scopritore di Michael Kayode nonché capo-scouting della Vigo Global Sport, ha parlato così a Radio FirenzeViola della situazione del classe 2004: "Lucchesi e Kayode si stanno allenando da dodici giorni per conto loro con i loro personal trainer per farsi trovare pronti. Under 21 per Kayode? La convocazione degli azzurrini a Tolosa era facoltativa e lui che, a causa anche dell'Europeo Under 19 della scorsa estate, era da dodici mesi che non staccava, ha deciso di prendersi dieci giorni di riposo per poi concentrarsi solo sulla Fiorentina".

Come sarà l'estate di Kayode?

"Il ragazzo sta alla grande, si sta allenando tanto in queste ultime due settimane, è un ragazzo d'oro e tiene tantissimo alla maglia viola. Certo, quando arrivano offerte del genere (riferito alle voci su offerte dalla Premier League, ndr), vuol dire che la Fiorentina ha per le mani un bel giocatore. Vi posso dire che offerte concrete non ce ne sono, ma l'interesse non può che lusingare il calciatore e la società. Saranno mesi caldi sul mercato ma mi preme ripetere che Michael Kayode è un giocatore della Fiorentina".

Crede che si potrà esaltare con Palladino?

"Penso di sì, anche perché sarà un anno più maturo. Nel nuovo modulo può rendere alla grande. Non nego che si sono anche sentiti negli ultimi giorni col nuovo allenatore. E noi come entourage, crediamo molto in lui e nella crescita che potrà fare con Palladino".

Saranno mesi caldi anche per un altro vostro assistito, Lorenzo Lucchesi.

"Sì ha tante squadre che lo seguono in A. C'è il Cagliari, il Venezia ma io ci metto anche la Fiorentina che lo vuole, non scordiamoci che lui è un calciatore viola. Inoltre, ci sono altre quattro di Serie B. Posso dirvi che è un calciatore di alto livello".

Il Cagliari è la squadra che è più vicina a Lucchesi?

"Non mi sbilancio, è una delle tante. Poi non posso escludere che possa rimanere, so che Palladino lo stima e lo vorrebbe vedere, anche perché è un ragazzo che sta migliorando tanto e il nuovo mister ha dimostrato di saper lavorare molto bene con i prodotti del vivaio".