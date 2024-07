RFV, Proseguono le trasmissioni: seguici anche su Lady!

FirenzeViola.it

Prosegue ancora a lungo la giornata di Radio FirenzeViola. Adesso, dalle 14:00 alle 16:00, disponibile anche sulle frequenze di Lady Radio, andrà in onda “Palla al centro” con Tommaso Loreto e Dimitri Conti.

Dalle 16:00 alle 17:00 - anche questa trasmissione ascoltabile pure su Lady Radio - va in onda "Home Scouting", trasmissione a cura dell'avvocato Giulio Dini, in compagnia di Tommaso Loreto. Mentre dalle 17:00 poi, fino alle 19:00, spazio a Giacomo Galassi per due ore di “Garrisca al Vento”. Infine, fino alle 20, "Colpi d'Ala", un'ora con l'ex viola Alberto Di Chiara e Tommaso Loreto.